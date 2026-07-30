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CINE Juan Minujín es parte de la película que reflexiona sobre la fe como refugio
📰 “Hoy casi nadie escucha lo que le pasa al otro”
En “Los domingos”, el actor es parte del universo coral alrededor de la adolescente que afirma escuchar a Dios y es manipulada para tomar una decisión drástica.
Por
Oscar Ranzani
30 de julio de 2026 - 08:22
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"Mi personaje es un poco un outsider de la familia y de la cultura", explica Juan Minujín.
Leandro Teysseire
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