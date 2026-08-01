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Contrapropuesa de Unión por la Patria al proyecto de ley libertario
📰 En defensa de las tierras rurales
Se presentó un proyecto en Diputados para endurecer las restricciones. El jueves, la senadora Vigo votará en contra de la extranjerización.
Por
Eva Moreira
01 de agosto de 2026 - 21:00
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tierras sur Argentino
El jueves habrá una gran manifestación para rechazar la extranjerización de las tierras.
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