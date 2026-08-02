Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

Las chances de la estrategia judicial de la expresidenta ante Naciones Unidas

📰 CFK ante un camino difícil, pero no imposible

Presentado el reclamo en el Comité de Derechos Humanos, hay que esperar que se trate y se dicte una cautelar que le permita ser candidata. Después, también hay un proceso en la justicia argentina.

Por Raúl Kollmann

Últimas Noticias

Desde este jueves hasta el domingo, en el C Art Media, con entrada libre y gratuita

Vuelve la Feria de Editores, con libros abiertos para imaginar otros mundos

Por Silvina Friera
La derrota ante Tigre profundizó el malestar de la gente

Los hinchas de Racing con insultos para la dirigencia

Publicó el libro "Una cosa salvaje que conoce la muerte"

Lina Parra Ochoa: “Con estos cuentos encontré una manera de narrar la violencia”

Por Laura Gomez
El estreno será el 28 de agosto

“Barreda”: se reveló el tráiler de la película con Luis Machín, Carla Peterson y Mercedes Morán

Exclusivo para

Una economía pujante con inclusión social

Bases para un programa económico alternativo a Milei

Por Martín Burgos
El Frente de Sindicatos Unidos se presentará en la CIDH

A la CIDH en defensa del trabajo

Por Irina Hauser
Cómo sigue el futuro del presidente de la FIFA tras la frustración de su propuesta privatizadora

La caída de Infantino no ha hecho más que empezar

Por Pablo Vignone
El camino de la reforma del Banco Central que impulsa Milei

Una agenda en contra del pueblo

Por Paula Marussich

El País

Insistió con la eliminación de las PASO

Milei dice que ya tiene compañero de fórmula para las elecciones de 2027

Una oposición cada día más desafiada

Por Eduardo Aliverti
Entrevista con María José Guembe, presidenta del CELS

María José Guembe: “El proceso de justicia no es desandable”

Por Luciana Bertoia
El Frente de Sindicatos Unidos se presentará en la CIDH

A la CIDH en defensa del trabajo

Por Irina Hauser

Economía

¿Estamos listos?

Por Hernán Letcher
Rechazo al súper RIGI, una pata del tridente de Milei que transformaría el país

Corporaciones en el paraíso

Por Raúl Dellatorre
El Gobierno dispuso una suba del 3 por ciento

Otro aumento en la tarifa de gas

Opinión

La bestialidad del mandato único

Por Betina Stein

Sociedad

“¿Y cuentos sobre abuso a varones no hay?”

Por Virginia Feinmann
Publicó el Ministerio Público Fiscal porteño

Alarma en CABA por el incremento de ciberfraudes: en lo que va del 2026 ingresaron más de 200 denuncias por mes

Había ido a una falsa entrevista laboral

Femicidio en Mar del Plata: hallan el cuerpo de una joven en una playa

Temporal de nieve en Mendoza

Evacuaron a más de 200 turistas en Puente del Inca

Deportes

La derrota ante Tigre profundizó el malestar de la gente

Los hinchas de Racing con insultos para la dirigencia

El local Tobías Martínez venció en una semana muy especial

TC a pura emoción en San Juan

Por Jorge Dominico
El encuentro entre los dos protagonistas es la gran atracción del lunes

Vélez e Independiente se enfrentan en Liniers con puntaje perfecto en juego

Cómo sigue el futuro del presidente de la FIFA tras la frustración de su propuesta privatizadora

La caída de Infantino no ha hecho más que empezar

Por Pablo Vignone