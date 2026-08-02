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Cultura

LITERATURA El jueves empieza la Feria de Editores, con entrada libre y gratuita

Libros abiertos para imaginar otros mundos

La 15° edición, en C Art Media, contará con más de 330 editoriales de América Latina y España. Hay preocupación por el intento oficial de derogar la ley de precio fijo del libro.

Silvina Friera
Por Silvina Friera
Violaine Bérot
Foto 1: La invitada principal es la francesa Violaine Bérot. Foto 2: Habrá en la FED una entrevista pública a Mauricio Kartun. Foto 3: También llegará a Buenos Aires la mexicana Socorro Venegas. © Stéphane Lessieux

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