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“The Malvinas are Argentina’s”, la camiseta que usó Bonavena

📰 Ringo y una gran historia malvinera

En diciembre de 1974, cuando todavía faltaban siete años y medio para la guerra, el ídolo argentino mostró la consigna pero en un mal inglés.

Daniel Guiñazú
Por Daniel Guiñazú
EL GRAFICO box boxeo bonavena remera islas malvinas
Ringo Bonavena y la famosa remera de Malvinas. EL GRAFICO

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