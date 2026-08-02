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Sociedad

La previa al recital, el hate y las reflexiones de los fans

📰 Rosalía y la cola de la discordia mundialista

En la fila para el primer recital en Buenos Aires, fans, vendedores y curiosos hablan de la polémica nacida en las redes. Durante el concierto, la artista se disculpó.

Dolores Curia
Por Dolores Curia
1-8-2026 RECITAL DE ROSALÍA. CAMILA, ACTRIZ DE bARILOCHE.
Recital Buena parte del público usó disfraces para ir a ver y escuchar a Rosalía. ENRIQUE GARCIA MEDINA

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