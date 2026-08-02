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El trasfondo geopolítico del cruce masivo de marroquíes a suelo español
📰 Una crisis migratoria que tiene responsabilidades
La situación humanitaria en las ciudades Ceuta y Melilla es un tema antiguo. El papel de España y el del reino de Marruecos como socio clave de Trump y Netanyahu.
Por
Gustavo Veiga
04 de agosto de 2026 - 01:04
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La desesperación de las personas que cruzaron junto al paso fronterizo del Tarajal en Ceuta entre el jueves y el viernes.
EFE. EFE
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