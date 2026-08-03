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El País

Los movimientos sociales agitan la calle contra Milei

📰 Todo listo para San Cayetano

Este jueves será la décima edición de la marcha hacia Plaza de Mayo en reclamo de trabajo, la primera sin planes sociales.

Laura Vales
Por Laura Vales
Marcha San Cayetano-07/08/2025
Las organizaciones marchan todos los años por pan, paz y trabajo. Las organizaciones marchan todos los años por pan, paz y trabajo. Enrique Garcia Medina

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