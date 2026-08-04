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EE.UU. canceló la visa de la embajadora brasileña
Crece la tensión diplomática
La medida se produce en medio de desacuerdos, incluyendo la negativa de Brasil a conceder visas a funcionarios de Trump.
05 de agosto de 2026 - 23:40
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Los gobiernos de Trump y Lula, con roces diplomáticos.
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