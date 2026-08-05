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“La invitación”, dirigida por Olivia Wilde
📰 Una cena para el desencanto
Dos parejas protagonizan esta comedia amarga acerca de cómo la “estabilidad” puede ser una de los rostros más habituales de la resignación.
Por
Ezequiel Boetti
06 de agosto de 2026 - 03:55
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“La invitación” sortea varios de los lugares comunes de las adaptaciones teatrales.
Prensa -
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