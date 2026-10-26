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Economía

Deterioro de los ingresos y caída del empleo, según EDIL

Deterioro de la situación laboral

Catorce meses consecutivos de caída del empleo privado y 266 mil puestos de trabajo destruídos

Trabajador Preocupado
Preocupación por la pérdida de trabajo AFP -. AFP

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