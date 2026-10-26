Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Economía
Deterioro de los ingresos y caída del empleo, según EDIL
Deterioro de la situación laboral
Catorce meses consecutivos de caída del empleo privado y 266 mil puestos de trabajo destruídos
27 de octubre de 2026 - 03:00
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Preocupación por la pérdida de trabajo
AFP -. AFP
Últimas Noticias
El poder económico y el silencio cómplice con los avances contra la democracia
La omertá de la burguesía nacional de Milei
Por
Leandro Renou
A 16 años de su fallecimiento
Un acto para homenajear a Néstor Kirchner y “seguir imitando su ejemplo”
Messi fue quinto, no asistió a la gala y se quedó en los Estados Unidos
Harry Kane dio la sorpresa y se quedó con el Balón de Oro 2026
La Provincia rechazó el nuevo tarifazo de AySA
Katopodis: “La estafa de la privatización de AySA solo beneficia a los amigos de Milei y Caputo”
Por
Juan Manuel Meza
Exclusivo para
Participá por entradas para ver “SOTTOVOCE” el domingo 1 de noviembre 🎭
El PRO también publicó un comunicado
Macri se diferenció de Milei y saludó a Lula por su triunfo
El anuncio en la cuenta de X de León XIV
“Me llena de alegría”: así fue la confirmación del viaje del Papa a la Argentina
Perdió por más de 4 millones de votos
Solo 35.500 brasileños votaron tras la extensión que quiere impugnar Bolsonaro
El País
Por más de USD 4 mil de honorarios y $26 millones en dividendos
Esmeralda Mitre denunció a los Saguier por asociación ilícita y administración fraudulenta
A 16 años de su fallecimiento
Un acto para homenajear a Néstor Kirchner y “seguir imitando su ejemplo”
Criticó los ataques al periodismo
Bullrich se bajó de la reunión de gabinete y vuelve a despegarse de Milei
Por
Werner Pertot
Ente la CIDH y la ONU
“Su investidura exige responsabilidad”: Amnistía Internacional denunciará a Milei por sus ataques a la prensa
Economía
El poder económico y el silencio cómplice con los avances contra la democracia
La omertá de la burguesía nacional de Milei
Por
Leandro Renou
Deterioro de los ingresos y caída del empleo, según EDIL
Deterioro de la situación laboral
Acordada la privatización, Aysa avanza con los aumentos
Ahora se viene la suba de tarifas
ARCA eliminó los topes de ingresos y de patrimonio
Facilidades para Inocencia Fiscal
Sociedad
“Cuando consume, se produce un cerebro primitivo”
Juicio contra Pity Álvarez: dos especialistas declararon sobre las secuelas del consumo de drogas en su salud mental
En un aula de 30 chicos, entre 2 y 3 tienen dificultades para hablar
Dificultades al adquirir y usar el lenguaje
Por
Soledad Ferrari
Hay cinco imputados
Desaparición de Nancy Godoy: encontraron restos de ropa quemada en un lugar clave para los investigadores
“¿Vamos a dejar que las máquinas seleccionen y maten humanos?”, se preguntan desde la ONU
La inteligencia artificial al servicio del terror
Por
Pablo Esteban
Deportes
Messi fue quinto, no asistió a la gala y se quedó en los Estados Unidos
Harry Kane dio la sorpresa y se quedó con el Balón de Oro 2026
Tres derrotas en tres presentaciones para los tenistas albicelestes
Todas malas en la gira europea para los argentinos
La llamativa visita del número dos de Marco Rubio al Monumental
Las relaciones carnales entre River y funcionarios de Donald Trump
Descendió San Miguel; se salvaron All Boys y San Telmo
Primera Nacional: Chicago empató e irá de punto a la “final” con Chacarita