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Economía

Una de las peores caras del dibujo en las cuentas públicas

El agua sube y las obras hídricas nunca llegaron

El gobierno desvió la plata del fondo fiduciario destinado a reforzar la infraestructura hídrica, mientras el Super Niño avanza.

En el Litoral del país ya se están registrando grandes inundaciones. REDES

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Por José Maggi

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Las elecciones en Brasil

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Espert apeló el procesamiento por lavado de dinero: busca frenar el embargo de mil millones de pesos

El Presidente había dicho que "se tienen que quemar en la hoguera"

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En Formosa regalaron bananas y en Plaza de Mayo, zapatos

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