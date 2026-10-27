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Medios de Brasil aseguran que Flávio Bolsonaro llegó a EEUU
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MIRÁ
Portada
No
El desarrollador Marcos Ramos publicó un videojuego de escala global para Nintendo Switch 2
“Orbitals” y el arco del héroe bonaerense que conquistó Tokio
Las series animadas japonesas de los 80, la televisión por cable de los 90 y los arcades de ambas décadas tienen su parte en la onda estética y las mecánicas de esta especie de “animé jugable”.
Orbitals
A los 30 años, Ramos dejó la programación web en Japón para aprender a dibujar de forma autodidacta.
Prensa -
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