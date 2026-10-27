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El Mundo

De candidato a prófugo

Una por una, las causas por las que Flávio Bolsonaro es investigado en Brasil

Las causas incluyen maniobras con cuentas bancarias de una empresa vinculada a un abogado amigo y la sospechosa financiación de un documental sobre su padre, Jair Bolsonaro.

Flavio Bolsonaro Brazil's right-wing presidential candidate Flavio Bolsonaro speaks during a debate ahead of the presidential election runoff in Sao Paulo, Brazil, on October 18, 2026. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) NELSON ALMEIDA. AFP

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