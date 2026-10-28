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Economía
Beneficios para "zona cálida" y recorte para "zonas frías"
Calor para unos, hielo para otros
28 de octubre de 2026
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Millones de hogares dejarán de recibir el beneficio de zona fría.
Lucía Grossman
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