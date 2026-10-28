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Choque de trenes en España: hay al menos 10 muertos y decenas de heridos
Dos formaciones de alta velocidad chocaron en Toledo. En el lugar trabajan bomberos, médicos y equipos de rescate. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, suspendió sus actvidades.
28 de octubre de 2026 - 10:40
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Choque de trenes
Al menos 10 muertos en un choque de trenes en Toledo, España
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