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Sociedad

Las víctimas mortales ascienden ya a 68 personas

Choque de trenes en España: las autoridades apuntan a una “una falla humana”

El choque se produjo en la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, en el punto kilométrico 118, entre las localidades de Mora y Orgaz y Urda, en la provincia de Toledo.

Las víctimas mortales ascienden ya a 68 personas. JAVIER SORIANO. AFP

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