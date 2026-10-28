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Economía

El consumo acumuló 2 meses de caída interanual en septiembre

Con Milei, no hay plata que alcance

El deterioro alcanzó a los productos de consumo masivo, que registraron una contracción del 1 por ciento mensual. Estancamiento.

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Los hogares restringen sus compras y el financiamiento retrocede. Leandro Teysseire

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