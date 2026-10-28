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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de octubre
En las efemérides del 28 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
28 de octubre de 2026 - 07:04
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Rafael Alberti murió el 28 de octubre de 1999.
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