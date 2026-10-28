Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

La trama política de la fuga

El Gobierno de Milei, clave en la huida de Bolsonaro desde Puerto Iguazú escoltado por la policía

La familia Bolsonaro ya está en Estados Unidos. Llegó a ese país tras haber despegado de Puerto Iguazú a las 0.21. Trump dijo que le dará una visa.

La frontera entre Brasil y Argentina, por donde pasó Bolsonaro custodiado. CHRISTIAN RIZZI. AFP

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Ante el anuncio de una protesta contra el gobierno nacional, desde la provincia desearon que no la haya

Todo RIGI es político: movilización en repudio a Karina Milei y Caputo

La trama política de la fuga

El Gobierno de Milei, clave en la huida de Bolsonaro desde Puerto Iguazú escoltado por la policía

Conmoción a un mes de las elecciones

Choque de trenes en España: el impacto político y electoral de la tragedia

Por Héctor Barbotta
Un integrante de la barra de Newell's aceptó la condena en un juicio abreviado

Siete años y medio de prisión por las amenazas a la familia de Di María

Exclusivo para

Una de las peores caras del dibujo en las cuentas públicas

El agua sube y las obras hídricas nunca llegaron

Por Mara Pedrazzoli
El presidente de EE.UU. advirtió que tiene una amplia capacidad de veto

Trump asegura que aceptará el resultado de las elecciones legislativas si “son limpias”

Acuerdo por la tercera revisión del programa de crédito

Nuevo desembolso del FMI a cambio de seguir con el ajuste

Con el aval de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez

Estados Unidos recibirá un millón de barriles de crudo venezolano

El País

La trama política de la fuga

El Gobierno de Milei, clave en la huida de Bolsonaro desde Puerto Iguazú escoltado por la policía

“La voluntad de la gente se respeta”

Patricia Bullrich desafía a Javier Milei y reconoce el triunfo de Lula en Brasil

Denunciaron a Javier Milei por su rol en la fuga

Piden que Quirno dé explicaciones por el rol del Gobierno en la organización de la fuga de Bolsonaro

Con la complicidad de Milei y Trump

Así huyó Flávio Bolsonaro: los detalles de una fuga con patente argentina

Por Raúl Kollmann

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 28 de octubre de 2026

Beneficios para "zona cálida" y recorte para "zonas frías"

Calor para unos, hielo para otros

En Formosa regalaron bananas y en Plaza de Mayo, zapatos

Un grito por la supervivencia

La UIA reportó una caída interanual de 3,4%

Septiembre tuvo a la industria y PBI en rojo

Sociedad

Conmoción a un mes de las elecciones

Choque de trenes en España: el impacto político y electoral de la tragedia

Por Héctor Barbotta
Nuevo caso de violencia sexual digital contra adolescentes

Detienen a un adolescente por producir con IA videos sexuales de animé con imágenes de sus compañeras de colegio

Hasta el momento hay cinco detenidos por el caso

Apareció el cuerpo de la docente correntina Nancy Godoy

Las víctimas mortales ascienden ya a 68 personas

Choque de trenes en España: las autoridades apuntan a una “una falla humana”

Deportes

El bisnieto de Benito Mussolini debutó como goleador

Mussolini marcó su primer gol con la Lazio: el dato histórico que lo acompañó

Luego de burlarse de Mao Zedong

Por la polémica con Mbappé, China dejará de transmitir la Liga española

Cuánto costarán y quiénes podrán comprarlas

Copa Sudamericana: comienza la venta de entradas para la final entre Boca y Atlético Mineiro

La tabla anual del Clausura y los partidos que quedan

La calculadora del fútbol a dos fechas del fin del torneo: los que llegan con chances y todos los cruces