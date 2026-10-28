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El País

Lo confimó Migraciones.

El Gobierno de Milei, clave en la huida de Bolsonaro: partió en la madrugada de Puerto Iguazú escoltado por la policía

La familia Bolsonaro entró al país a las 23:30 del martes y despegó a las 0:21 del miércoles. Trump dijo que había escuchado que el brasilero “estaba en Argentina” y que le daría la visa.

El avión en que escapó Flavio Bolsonaro desde el aeropuerto de Puerto Iguazú. Archivo -

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