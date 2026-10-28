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MIRÁ
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Sociedad
Tragedia ferroviaria en España
“Emergencia absoluta” y “gente volando por los pasillos”: los crudos relatos de los sobrevivientes del choque de trenes
El accidente ocurrió cuando un tren de la empresa Iryo estaba detenido en la vía y fue embestido por detrás por un AVE de Renfe, provocando la caída de vagones por un terraplén.
28 de octubre de 2026 - 13:28
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Choque de trenes en Toledo
Màs de 64 personas murieron en el choque ferroviario en Toledo
AFP -. AFP
Temas en esta nota:
España
Trenes
Choque
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