Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12

Buscan aprobarlo antes de fin de año

Kicillof manda un ministro a la Legislatura para acelerar el proyecto para trabajadores de aplicaciones

Será este jueves en la comisión de Trabajo, donde también estarán presentes referentes de gremios y organizaciones del sector.

Rappi
El proyecto en el Senado bonaerense crea un “plan integral” para el empleo mediante plataformas digitales, más conocido como “ley de apps”. Rappi Noticias Argentinas

Últimas Noticias

A pocos días de la llegada de León XIV a la Argentina

La iglesia con el oído en el pueblo

Por Laura Vales
Hasta que Milei cumpla la ley

Nuevo paro universitario para que el gobierno cumpla con el financiamiento

Menor demanda interna y presión de las importaciones chinas

Cede la producción de acero

El oficialismo no logró dictamen de mayoría para la Ley de Propiedad Privada

El mamotreto de Sturzenegger se atascó en el Senado

Exclusivo para

La multinacional del agro asegura que no pudo competir contra las importaciones

Cerró Bunge en Campana y más de 200 trabajadores quedaron en la calle

El mito personal

Por Gastón Garriga
Los gremios denunciaron un "curro"

Tras desguazarla, el Gobierno firmó la disolución de la obra social de las Fuerzas Armadas

Crisis y expectativas en una exposición para encontrar trabajo en la feria Expo Empleo BA - Conectados

La angustia de buscar trabajo: “La edad se va, la vida se va”

Por
Soledad Ferrari

El País

A pocos días de la llegada de León XIV a la Argentina

La iglesia con el oído en el pueblo

Por Laura Vales
Hasta que Milei cumpla la ley

Nuevo paro universitario para que el gobierno cumpla con el financiamiento

El oficialismo no logró dictamen de mayoría para la Ley de Propiedad Privada

El mamotreto de Sturzenegger se atascó en el Senado

Los gremios denunciaron un "curro"

Tras desguazarla, el Gobierno firmó la disolución de la obra social de las Fuerzas Armadas

Economía

Menor demanda interna y presión de las importaciones chinas

Cede la producción de acero

Loa aumentos de tarifas y servicios que llegan en noviembre

El transporte al tope de las subas

Por Mara Pedrazzoli
Crece la preocupación por el alza del riesgo país: 763 puntos

Mayor volatilidad financiera

El modelo económico deja a empresas emblemáticas en crisis

Bunge y Basf, dos gigantes en serios problemas

Sociedad

El accidente ocurrió en el departamento de Canelones

Uruguay: murió un piloto tras el choque de dos avionetas durante maniobras acrobáticas

Lo decidió el Consejo Superior

La UBA resolvió otorgar el título honoris causa al papa León XIV

Crisis y expectativas en una exposición para encontrar trabajo en la feria Expo Empleo BA - Conectados

La angustia de buscar trabajo: “La edad se va, la vida se va”

Por
Soledad Ferrari
Se fijó fecha para el veredicto en el juicio por el triple lesbicidio

Masacre de Barracas: piden perpetua para el único acusado

Deportes

Ocurrió en Kazajistán

Escándalo en el Mundial de Lucha: una atleta le hizo “piquete de ojos” a otra y fue descalificada

Solana Sierra y Nadia Podoroska destacan entre las locales

Con cinco argentinas y dos top 100: salió la lista del WTA 125 de Buenos Aires

Por Pablo Amalfitano
El 29 de octubre de 1986, contra América de Cali en el Monumental

La primera Copa Libertadores de River cumple 40 años

Por Daniel Guiñazú
Sale Guillermo Duró, entra Gustavo Benítez

Riestra optó por un viejo conocido para intentar salvarse