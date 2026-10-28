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La tabla anual del Clausura y los partidos que quedan

La calculadora del fútbol a dos fechas del fin del torneo: los que llegan con chances y todos los cruces

El campeonato tiene solo seis puntos en juego dentro de la fase regular y ya se perfilan los clasificados a la segunda ronda.

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