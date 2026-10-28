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MIRÁ
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Radio 750
El excandidato de Brasil huyó a Estados Unidos
La fuga de Flavio Bolsonaro: ¿por qué no aplicaría la figura de asilo político?
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó que esa protección legal solo abarca a casos de persecución política, no a investigaciones judiciales.
28 de octubre de 2026 - 16:27
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Flavio Bolsonaro
Brazil's right-wing senator and presidential candidate for the Liberal Party (PL) Flavio Bolsonaro waves on arrival for a campaign meeting at Itanhanga neighborhood, in the southwest zone of Rio de Janeiro, Brazil on October 9, 2026. Bolsonaro heads to a runoff election with leftist President Luiz Inacio Lula da Silva on October 25, buoyed by sweeping gains in Congress, after a shock first-place finish. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
MAURO PIMENTEL, AFP -. AFP
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