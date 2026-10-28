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Sociedad

Lo decidió el Consejo Superior

La UBA resolvió otorgar el título honoris causa al papa León XIV

El Consejo Superior aprobó la distinción por unanimidad y destacó el compromiso del pontífice con la paz internacional, la dignidad humana y el diálogo entre culturas y religiones.

La UBA le otorgó el título honoris causa al papa León XIV. NOTICIAS ARGENTINAS

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