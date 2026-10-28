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Buenos Aires|12

Los ojos de los municipios se posan sobre la Legislatura

Las reelecciones indefinidas tensan al peronismo y los intendentes ya se preparan para ir a las legislativas

La discusión no avanza y en las listas que compiten por bancas en Diputados y el Senado no hay tantos lugares disponibles. La Justicia avisó que no se mete. Próxima estación, el Presupuesto.

Los intendentes bonaerenses, pendientes de la discusión en la Legislatura. Prensa

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