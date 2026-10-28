Lula, vientos de esperanza

Lula gana las elecciones presidenciales tras una remontada inédita ante Flávio Bolsonaro

AME9848. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 25/10/2026. - Simpatizantes del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebran este domingo, en Río de Janeiro (Brasil). Lula da Silva, ganó la segunda vuelta de las elecciones con un 51,74 % de los votos, frente al 48,26 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 97,69 % de las urnas escrutadas. EFE/ Andre Coelho

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