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Bolsonaro se autoproclamó “presidente electo” y luego se echó para atrás: ahora dice que es líder de Brasil
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Buenos Aires|12
Ciclo Entrevistas a Maestros del CPTI
Mauricio Kartun piensa el presente del teatro
El dramaturgo, director y maestro de dramaturgia protagonizará “La situación del teatro hoy”, un encuentro virtual y gratuito organizado por la Región 6 del Consejo Provincial de Teatro Independiente.
28 de octubre de 2026 - 20:33
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