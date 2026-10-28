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Bolsonaro se autoproclamó “presidente electo” de Brasil y dijo ser víctima de persecución política
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Sale Guillermo Duró, entra Gustavo Benítez
Riestra optó por un viejo conocido para intentar salvarse
Con Aldosivi cada vez más cerca en la tabla anual, el Malevo metió un volantazo para las últimas dos fechas.
28 de octubre de 2026
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Con un triunfo este sábado, Benítez se asegurará la permanencia de Riestra.
PRENSA DEPORTIVO RIESTRA
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