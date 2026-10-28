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El Mundo

La coalición opositora de Eisenkot debe incorporar fuerzas árabes si aspira a gobernar

Sin mayorías claras, los partidos árabes pueden tener la llave del gobierno de Israel

Netanyahu acusó a los árabes, que tuvieron una votación histórica, de “robar” la elección. Las otras opciones sobre la mesa son formar un gobierno de unidad o repetir los comicios.

Yousef Jabareen, leader of Israel's Arab-led Joint List political alliance, (C) and other members cheer at the alliance's campaign headquarters in the northern Israeli city of Nazareth on October 27, 2026, as the first exit polls are announced on television during Israel's legislative election. Israeli voters on October 27 gave a narrow edge to opposition parties over Prime Minister Benjamin Netanyahu, initial projections showed, after decades-high turnout in the country's first election since the trauma of the October 7, 2023 attacks. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)
Yousef Jabareen, líder de la Lista Conjunta, celebró junto a compañeros del partido los resultados del martes AFP. AFP

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