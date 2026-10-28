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MIRÁ
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Rosario|12
Ante el anuncio de una protesta contra el gobierno nacional, desde la provincia desearon que no la haya
Todo RIGI es político: movilización en repudio a Karina Milei y Caputo
Sindicatos y organizaciones sociales marchan contra la “entrega de la soberanía”. Rosario “es la capital de la desocupación”.
28 de octubre de 2026 - 19:50
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Las organizaciones sociales harán una manifestación contra el RIGI y el gobierno nacional frente a La Fluvial, donde se realizará la ronda de negocios convocada por el gobierno provincial.
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Rosario
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Protesta
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