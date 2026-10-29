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Al canaya solo le sirve ganar en Junín

Si le gana a Sarmiento trepará a la primera posición de la tabla anual. Julián Fernández por Ibarra.

Julián Fernández será titular. Prensa Carc

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