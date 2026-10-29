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Cultura

El ex Banda de Turistas presenta su disco "Roto" en la sala Humboldt

Bruno Albano: “Me creé mi mundo paralelo para hacer música”

Las nueve composiciones que forman el álbum se mueven entre la lisergia, la urgencia, la ralentización y la utopía del pop constructivista.

Por Yumber Vera Rojas
“Para mí lo ‘roto’ es algo transformador", asegura Bruno Albano. Gentileza -

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