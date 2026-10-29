Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Cultura
El ex Banda de Turistas presenta su disco "Roto" en la sala Humboldt
Bruno Albano: “Me creé mi mundo paralelo para hacer música”
Las nueve composiciones que forman el álbum se mueven entre la lisergia, la urgencia, la ralentización y la utopía del pop constructivista.
Por
Yumber Vera Rojas
29 de octubre de 2026 - 19:23
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
“Para mí lo ‘roto’ es algo transformador", asegura Bruno Albano.
Gentileza -
Últimas Noticias
El impacto que provocó Diego en 2016 en la conquista de Argentina
Maradona en la final de la Copa Davis: la cábala, el pedido a Del Potro, el “engaño” del equipo y la muerte de Fidel
Por
Pablo Amalfitano
Kristen Stewart adaptó al cine las memorias de Lidia Yuknavitch
“La cronología del agua”: una ópera prima tan visceral como personal
Por
Ezequiel Boetti
Vidal anunció más inversiones: “No es casualidad que las empresas petroleras comiencen a cumplir con los acuerdos”
Pullaro pidió que el gas llegue a la industria y los dólares no se dilapiden
El plan de negocios de Maxi, Toto y Karina
Exclusivo para
Participá por entradas para ver “SOTTOVOCE” el jueves 5 de noviembre 🎭
Sobre la épica del héroe colectivo
Brasil: con el celu y el dedo de Lula en las calles
Por
Sergio Zabalza
Antonelli persigue el sueño que cumplieron Nino Farina y Alberto Ascari
Kimi, tras la gloria de los campeones italianos
Por
Malva Marani
El consumo acumuló 2 meses de caída interanual en septiembre
Con Milei, no hay plata que alcance
El País
Los nexos con otros servicios en la mira
Piden que la SIDE explique qué sabía de la huida de Bolsonaro
Por
Luciana Bertoia
El insólito blooper del gobernador de Santa Fe
“Bolsonaro es el presidente legítimo”: la polémica definición de Pullaro que después tuvo que aclarar
A través de X
Lula le agradeció a Macri y aprovechó para lanzarle un dardo a Milei
Tras la cautelar presentada por ATE
“Le ganamos a la motosierra”: la Justicia frenó el desguace del INTI
Economía
Las nuevas exigencias del organismo
El FMI pide impulsar el crecimiento pero su receta es profundizar el ajuste
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 29 de octubre de 2026
El consumo acumuló 2 meses de caída interanual en septiembre
Con Milei, no hay plata que alcance
Crece la preocupación por el alza del riesgo país: 763 puntos
Mayor volatilidad financiera
Sociedad
Vidal anunció más inversiones: “No es casualidad que las empresas petroleras comiencen a cumplir con los acuerdos”
Después de pasar casi un mes en un hospital psiquiátrico
Pity Álvarez, al banquillo: el músico va declarar en la próxima audiencia
Insultos y acusaciones de corrupción
Piñas, patadas y sillazos: violenta batalla campal entre diputados de la Asamblea Nacional de Armenia
Por lesiones contra Silvina Luna y otras pacientes
La Corte Suprema confirmó la condena a ocho años de cárcel para Aníbal Lotocki
Deportes
El impacto que provocó Diego en 2016 en la conquista de Argentina
Maradona en la final de la Copa Davis: la cábala, el pedido a Del Potro, el “engaño” del equipo y la muerte de Fidel
Por
Pablo Amalfitano
Otra vez se cambia el formato para definir el torneo argentino
Un campeonato nuevo y raro: una rueda, todos contra todos y tres campeones
Los antecedentes de los entrenadores
Boca vs. River: lesionados, debutantes y jugadores más caros del Superclásico
El piloto argentino intentará volver a sumar
La Fórmula 1 llegó a México: el reemplazo de Colapinto y las amenazas a Pierre Gasly