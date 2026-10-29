Carlos Tevez: “Messi y Riquelme van a jugar en mi despedida”

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El excapitán de Boca dio detalles de lo que será su partido homenaje en diciembre próximo. También adelantó visitas internacionales.
29 de octubre de 2026 - 14:53
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