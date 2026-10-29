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Rosario|12

El jefe de Gabinete llegó a la ciudad para participar de la Ronda de Negocios del Rigi

Desde Rosario, Santilli se refirió a la salida de Bolsonaro del país: “No tenía ningún impedimento”

En su arribo a La Fluvial, el funcionario fue consultado por la fuga del dirigente brasilero, tras la derrota electoral del domingo.

Diego Santilli en la apertura de la Ronda de Negociaciones Rigi. Captura

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