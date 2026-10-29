Desparecida dos veces: la historia de una sobreviviente que rompió medio siglo de silencio
Descubierta por azar en un restaurante de San Pablo, la historia de Ana María -ex oficial de Montoneros que estuvo secuestrada durante la dictadura- se convirtió en el libro Desaparecida dos veces (Seix Barral) y en un éxito teatral, Mi vida anterior. Su autora, Teresa Donato, reconstruye en esta entrevista con Las12, el proceso de investigación, las heridas del pasado y el poder reparador de la cultura en tiempos difíciles.