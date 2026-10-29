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Economía

Las nuevas exigencias del organismo

El FMI pide impulsar el crecimiento pero su receta es profundizar el ajuste

La vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, dijo que acordaron con el Gobierno avanzar en cuatro medidas. El reconocimiento implícito del estancamiento de la economía.

JULIO 27:La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, Javier Milei
Kristalina Georgieva en uno de sus encuentros con Javier Milei. Prensa -

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