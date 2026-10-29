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Bolsonaro se autoproclamó “presidente electo” y luego se echó para atrás: ahora dice que es líder de Brasil
33 min
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Bolsonaro se autoproclamó “presidente electo” y luego se echó para atrás: ahora dice que es líder de Brasil
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Bolsonaro se autoproclamó “presidente electo” y luego se echó para atrás: ahora dice que es líder de Brasil
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MIRÁ
Portada
Cultura
Dirigida por Manuel Gómez Pereira, con Mario Casas, Alberto San Juan y Asier Etxeandia
“La cena”: espejo franquista del momento actual
Esta comedia negra de espíritu tragicómico e inclinación costumbrista expone la atmósfera fratricida tras el triunfo del fascismo en la guerra civil española.
Por
Juan Pablo Cinelli
29 de octubre de 2026
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La película construye su relato con eficiencia, aunque resulta un poco obvia.
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