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Sociedad
Por lesiones contra Silvina Luna y otras pacientes
La Corte Suprema confirmó la condena a ocho años de cárcel para Aníbal Lotocki
Entre las afectadas figuran Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. El fallo coincide con el juicio que afronta el médico por la muerte de un paciente.
29 de octubre de 2026 - 18:36
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Aníbal Lotocki:
la Corte Suprema confirmó su condena a ocho años de cárcel.
Captura Canal 13
Temas en esta nota:
Corte Suprema
Aníbal Lotocki
Silvina Luna
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