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MIRÁ
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Córdoba|12
El hecho se produjo cuando se tramitaron varias liberaciones en simultáneo
Liberaron por error a un detenido en Río Cuarto y hay tres policías sumariados
El hombre habría aprovechado que comparte nombre y apellido con otro interno para recuperar la libertad. La Fiscalía investiga si hubo un acuerdo previo entre ambos.
29 de octubre de 2026 - 15:11
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La Unidad Departamental de Río Cuarto de la Policía de Córdoba.
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