Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

La medida de fuerza fue convocada por Ctera a nivel nacional

Los gremios docentes de Rosario se suman al paro por el femicidio de Nancy Godoy

En Rosario habrá un acto en la plaza 25 de Mayo a las 18, para reclamar justicia por el asesinato de la docente correntina.

CAPTURA VIDEO nancy godoy maestra desaparecida
nancy godoy CAPTURA VIDEO nancy godoy maestra desaparecida CAPTURA VIDEO

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El oficialismo acordó modificaciones con La Libertad Avanza

El proyecto para habilitar Uber tuvo despacho y podría aprobarse este jueves en el Concejo

"Un criminal y un pobre hombre desgraciado"

La fuga de Bolsonaro bajo la lupa de Víctor Hugo Morales: “Rata de paseo”

“Es duelo nacional en solidaridad con las familias y los docentes de Corrientes”, aseguraron desde el gremio

El femicidio de Nancy Godoy sacude al ámbito educativo: UEPC adhiere al paro docente nacional de este jueves

El bono lleva 32 meses congelado en 70 mil pesos

Milei les sigue dando migajas a los jubilados

Exclusivo para

Sobre la épica del héroe colectivo

Brasil: con el celu y el dedo de Lula en las calles

Por Sergio Zabalza
Antonelli persigue el sueño que cumplieron Nino Farina y Alberto Ascari

Kimi, tras la gloria de los campeones italianos

Por Malva Marani
“La voluntad de la gente se respeta”

Patricia Bullrich desafía a Javier Milei y reconoce el triunfo de Lula en Brasil

El consumo acumuló 2 meses de caída interanual en septiembre

Con Milei, no hay plata que alcance

El País

El bono lleva 32 meses congelado en 70 mil pesos

Milei les sigue dando migajas a los jubilados

El cura represor pretendía ser trasladado a la cárcel de Devoto

La justicia rechazó el pedido de von Wernich para ver al papa

Por Luciana Bertoia
Le exigen a Milei que reconozca el triunfo de Lula da Silva

Aluvión de denuncias al Gobierno

Por Paula Marussich
“La voluntad de la gente se respeta”

Patricia Bullrich desafía a Javier Milei y reconoce el triunfo de Lula en Brasil

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 29 de octubre de 2026

El consumo acumuló 2 meses de caída interanual en septiembre

Con Milei, no hay plata que alcance

Crece la preocupación por el alza del riesgo país: 763 puntos

Mayor volatilidad financiera

El modelo económico deja a empresas emblemáticas en crisis

Bunge y Basf, dos gigantes en serios problemas

Sociedad

Inestable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de octubre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de octubre

Conmoción a un mes de las elecciones

Choque de trenes en España: el impacto político y electoral de la tragedia

Por Héctor Barbotta
Tragedia ferroviaria en España

“Emergencia absoluta” y “gente volando por los pasillos”: los crudos relatos de los sobrevivientes del choque de trenes

Deportes

Espera por Boca o Banfield

Platense es el primer finalista de la Copa Argentina

Eulalia Marzetti tenía 74 años

Falleció la madre de Lionel Scaloni

Antonelli persigue el sueño que cumplieron Nino Farina y Alberto Ascari

Kimi, tras la gloria de los campeones italianos

Por Malva Marani
El VAR no convalidó un gol de Diz a los 94 minutos

Argentina se despidió del Mundial Sub 17, pero hubo polémica