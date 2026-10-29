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Rosario|12
La medida de fuerza fue convocada por Ctera a nivel nacional
Los gremios docentes de Rosario se suman al paro por el femicidio de Nancy Godoy
En Rosario habrá un acto en la plaza 25 de Mayo a las 18, para reclamar justicia por el asesinato de la docente correntina.
29 de octubre de 2026 - 12:06
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