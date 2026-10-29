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El País

El bono lleva 32 meses congelado en 70 mil pesos

Milei les sigue dando migajas a los jubilados

El Gobierno no actualiza el monto del bono extraordinario desde marzo de 2024.

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo AFP -

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