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Cultura

A los 82 años

Murió Juan Marcelo, el cantante y ex miembro del dúo Juan y Juan

Durante su extensa trayectoria compartió escenarios con figuras como Sandro y Joan Manuel Serrat, y vivió 26 años en Miami produciendo música para artistas internacionales.

Falleció el cantante, compositor y actor Juan Marcelo. Redes Sociales

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