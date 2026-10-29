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El Mundo

El bloque del primer ministro israelí carga contra los partidos árabes tras los comicios

Netanyahu denunció una interferencia de Qatar para alentar el voto árabe en Israel

La Comisión Electoral y la policía desestimaron las acusaciones, mientras la oposición denunció una campaña para deslegitimar los resultados y retrasar la formación de un nuevo gobierno.

Jerusalem (-), 28/10/2026.- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gestures (C) while addressing supporters during a Likud party election event in Jerusalem, 28 October 2026. Israelis headed to the polls in the first nationwide 26th Knesset (legislative) elections since the Hamas-led 07 October 2023 attack. (Elecciones, Jerusalén) EFE/EPA/ABIR SULTAN
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, busca mantenerse en el poder. EFE. EFE

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