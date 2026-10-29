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El bloque del primer ministro israelí carga contra los partidos árabes tras los comicios
Netanyahu denunció una interferencia de Qatar para alentar el voto árabe en Israel
La Comisión Electoral y la policía desestimaron las acusaciones, mientras la oposición denunció una campaña para deslegitimar los resultados y retrasar la formación de un nuevo gobierno.
29 de octubre de 2026
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, busca mantenerse en el poder.
EFE. EFE
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