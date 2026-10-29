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Bolsonaro se autoproclamó “presidente electo” y luego se echó para atrás: ahora dice que es líder de Brasil
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Hasta que Milei cumpla la ley
Nuevo paro universitario para que el gobierno cumpla con el financiamiento
Desde este miércoles hasta el 3 de noviembre, la Conadu Histórica convocó a una nueva medida de fuerza.
29 de octubre de 2026 - 00:40
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Damian Dopacio
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