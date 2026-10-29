Patrick Stewart, de Shakespeare al espacio

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Podría haber sido una estrella de las tablas londinenses, pero algo lo llevó a aceptar el rol de Picard en “Star Trek” que lo volvería legendario. Y hasta lo tiñó de sus propias convicciones humanistas.
Por
Andrés Valenzuela
29 de octubre de 2026
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Patrick Stewart
Patrick Stewart
AFP -
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