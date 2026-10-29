Pueblos originarios amazónicos alertan por el “riesgo inminente de exterminio” que enfrentan

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29 de octubre de 2026 - 10:44
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La defensora de derechos humanos y abogada de Amazon Frontlines, María Espinosa,
EFE -
Temas en esta nota:
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