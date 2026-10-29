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Sociedad
Accidente fatal en Capadocia
Turquía: dos muertos y varios heridos tras el derrumbe de una formación rocosa en un popular destino turístico
Según expertos, el accidente fue causado por fuertes lluvias y vientos, además de las fluctuaciones de temperatura que debilitaron las famosas “chimeneas de hadas” en la región de Capadocia.
29 de octubre de 2026 - 15:43
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Turquía.
Dos muertos y varios heridos tras el derrumbe de una formación rocosa en Cappadocia.
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