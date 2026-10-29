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Bolsonaro se autoproclamó “presidente electo” y luego se echó para atrás: ahora dice que es líder de Brasil
58 min
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Cultura
Film de animación cuadro por cuadro dirigido por Travis Knight
“Wildwood, el bosque salvaje”: relato de fantasía épica
El film logra niveles extraordinarios de refinamiento técnico, manteniendo al mismo tiempo la calidad narrativa habitual de los estudios Laika.
Por
Juan Pablo Cinelli
29 de octubre de 2026 - 03:15
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"Wildwood" es la película de animación cuadro por cuadro más cara de la historia.
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